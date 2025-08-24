  1. Ekonomim
  4. Migros’ta 10 Eylül’e kadar okul ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları!

Migros’ta indirimler sürüyor. Migros’ta 10 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. 10 Eylül 2025 tarihine kadar Migros’tan yapacağınız okul alışverişlerinde indirim fırsatını kaçırmayın. Peki, Migros’ta hangi ürünlerde indirim var? Migros 10 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Migros aktüel ürünler kataloğu…

BRICK BAG OKUL ÇANTASI 3’LÜ SET (ÇANTA, BESLENME KUTUSU, KALEM KUTUSU)

Fiyat: 579,95 TL

PAVV ANAOKULU ÇANTASI

Fiyat: 349,95 TL

BRICK BAG OKUL ÇANTASI CHARM

Fiyat: 599,95 TL

BRICK BAG SIRT ÇANTASI

Fiyat: 399,95 TL

KULİNART PP KAPAK DİKİŞLİ DEFTER A5 60 YAPRAK ÇİZGİLİ/KARELİ

Fiyat: 11,95 TL

KULİNART KK TEL DİKİŞLİ DESENLİ DEFTER A4 80 YAPRAK ÇİZGİLİ/KARELİ

Fiyat: 24,95 TL

METEKSAN ATATÜRK BASKILI SPİRALLİ 80 YAPRAK DEFTER ÇİZGİLİ/KARELİ

Fiyat: 49,95 TL

METEKSAN A5 ARYA 30 YAPRAK GÜZEL YAZI DEFTERİ

Fiyat: 12,95 TL

