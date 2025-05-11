Migros’ta ayçiçek yağında 45, deterjanda 156 TL indirim! (MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Migros’ta Money Kart ile indirimler sürüyor. Migros’ta 21 Mayıs tarihine kadar indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Migros’ta hangi ürünlerde indirim var? Migros 21 Mayıs’a kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Migros aktüel ürünler kataloğu…
UZMAN KASAP CIZBIZ KÖFTE 200 GRAM
Fiyat: 89,90 TL
SÖKE UN 1 KG
Raf fiyatı: 42,95 TL
Money'li fiyat: 29,95 TL
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI VE ARIEL TOZ DETERJANDA İNANILMAZ İNDİRİM!
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE
Raf fiyatı: 394,95 TL
Money’li fiyat: 349,95 TL
ARIEL TOZ DETERJAN DAĞ ESİNTİ 46 YIKAMA 7 KG
Raf fiyatı: 454,95 TL
Money’li fiyat: 349,95 TL
PINAR SOSİS DANA 430 GRAM
Raf fiyatı: 399 TL
Money’li fiyat: 259 TL
PINAR KAHVALTI KEYFİ TOST PEYNİRİ 600 GRAM
Raf fiyatı: 242,90 TL
Money’li fiyat: 179,90 TL
YUDUM EGEMDEN SIZMA ZEYTİNYAĞI YUMUŞAK LEZZET 2 LİTRE
Raf fiyatı: 651,95 TL
Money’li fiyat: 449,95 TL
YAYLA KIRMIZI MERCİMEK 1 KG
Raf fiyatı: 72,95 TL
Money’li fiyat: 49,95 TL