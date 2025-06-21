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  4. Migros’ta Komili ayçiçek yağında 55 TL indirim! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 25 HAZİRAN)

Migros’ta Komili ayçiçek yağında 55 TL indirim! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 25 HAZİRAN)

Migros’ta indirimler sürüyor. Migros’ta 25 Haziran tarihine kadar geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. 25 Haziran tarihine kadar Migros Money Kart ile yapacağınız alışverişlerinizde geçerli Komili ayçiçeği yağında 55 TL indirim fırsatını kaçırmayın. Peki,Migros’ta hangi ürünlerde indirim var? Migros 25 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Migros aktüel ürünler kataloğu…

Migros’ta Komili ayçiçek yağında 55 TL indirim! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 25 HAZİRAN) - Sayfa 1

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE

Raf fiyatı: 414,95 TL

Money’li fiyat: 359,95 TL

KAYSERİ ŞEKER TOZ ŞEKER 5 KG

Fiyat: 194,95 TL

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Migros’ta Komili ayçiçek yağında 55 TL indirim! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 25 HAZİRAN) - Sayfa 2

YÖRSAN TAM YAĞLI HOMOJENİZE YOĞURT  1 KG

Raf fiyatı: 55 TL

Money’li fiyat: 48,75 TL

İÇİM RAHAT LAKTOZSUZ SÜT 1 LİTRE

Fiyat: 44,90 TL

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Migros’ta Komili ayçiçek yağında 55 TL indirim! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 25 HAZİRAN) - Sayfa 3

DOĞUŞ BLACK LABEL DEMLİK ÇAY 100’LÜ

Raf fiyatı: 155,95 TL

Money’li fiyat: 116,95 TL

TCHIBO GOLD EKONOMİK PAKET 150 GRAM

Raf fiyatı: 299,95 TL

Money’li fiyat: 209,95 TL

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Migros’ta Komili ayçiçek yağında 55 TL indirim! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 25 HAZİRAN) - Sayfa 4

BALPARMAK ÇITKAPAK YAYLA  ÇİÇEK BALI 600 GRAM

Raf fiyatı: 444,50 TL

Money’li fiyat: 349,90 TL

DORİTOS PARTİ BOY ÇEŞİTLERİ 180-185 GRAM

Raf fiyatı: 56,95 TL

Money’li fiyat: 44,90 TL

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