Migros’ta Komili ayçiçek yağında 55 TL indirim! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 25 HAZİRAN)
Migros’ta indirimler sürüyor. Migros’ta 25 Haziran tarihine kadar geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. 25 Haziran tarihine kadar Migros Money Kart ile yapacağınız alışverişlerinizde geçerli Komili ayçiçeği yağında 55 TL indirim fırsatını kaçırmayın. Peki,Migros’ta hangi ürünlerde indirim var? Migros 25 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Migros aktüel ürünler kataloğu…
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE
Raf fiyatı: 414,95 TL
Money’li fiyat: 359,95 TL
KAYSERİ ŞEKER TOZ ŞEKER 5 KG
Fiyat: 194,95 TL
1 | 8
YÖRSAN TAM YAĞLI HOMOJENİZE YOĞURT 1 KG
Raf fiyatı: 55 TL
Money’li fiyat: 48,75 TL
İÇİM RAHAT LAKTOZSUZ SÜT 1 LİTRE
Fiyat: 44,90 TL
2 | 8
DOĞUŞ BLACK LABEL DEMLİK ÇAY 100’LÜ
Raf fiyatı: 155,95 TL
Money’li fiyat: 116,95 TL
TCHIBO GOLD EKONOMİK PAKET 150 GRAM
Raf fiyatı: 299,95 TL
Money’li fiyat: 209,95 TL
3 | 8