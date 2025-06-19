Migros’ta Selpak tuvalet kâğıdında 220 TL indirim! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 25 HAZİRAN)
Migros’ta indirimler sürüyor. Migros’ta 25 Haziran tarihine kadar geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. 25 Haziran tarihine kadar Migros Money Kart ile yapacağınız alışverişlerinizde geçerli Selpak tuvalet kâğıdında 220 TL indirim fırsatın ı kaçırmayın. Peki,Migros’ta hangi ürünlerde indirim var? Migros 25 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Migros aktüel ürünler kataloğu…
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE
Raf fiyatı: 414,95 TL
Money’li fiyat: 359,95 TL
TAT DOMATES SALÇASI CAM 710 GRAM
Raf fiyatı: 64,95 TL
Money’li fiyat: 44,95 TL
UZMAN KASAP IZGARA KÖFTE 320 GRAM
Fiyat: 145,95 TL
BANVİT / UZMAN KASAP PİLİÇ BAGET KG
Fiyat: 99,95 TL
1 ALANA 1 HEDİYE VE 3 AL 2 ÖDE FIRSATINI KAÇIRMAYIN!
Nestle Pure Life ve Saka 5 litrelik su, 6’lı Saka doğal maden suyu ve 1 litrelik Erikli suda 1 alana 1 hediye ve Sırma vitaminli aromalı mineralli 6’lı içecek çeşitlerinde 3 al 3 öde fırsatını kaçırmayın!
ÇAYKUR KAMELYA ÇAYI 1000 GRAM
Raf fiyatı: 225 TL
Money’li fiyat: 189,95 TL