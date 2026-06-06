Mobil cihazlara kesintisiz enerji desteği: ŞOK’ta bugün 4 Çıkışlı Powerbank fırsatı!
ŞOK, yeni aktüel döneminde günümüzün en büyük teknolojik ihtiyaçlarından birine bütçe dostu bir çözüm sunuyor. ŞOK’ta bugün satışa çıkan 4 çıkışlı powerbank, çoklu cihaz taşımak zorunda kalan kullanıcıların batarya derdine kesin çözüm getiriyor. Aynı anda birden fazla telefonu ve tableti güvenle şarj edebilen bu yüksek kapasiteli taşınabilir batarya, kompakt tasarımı sayesinde çantalarda kolayca yer buluyor. Hem seyahatlerde hem de günlük yoğun iş temposunda priz arama zorunluluğunu ortadan kaldıran ürün alıcılarını bekliyor.
HOT WHEELS MONSTER TRUCKS ARABALAR
Fiyat: 279 TL
PİLSAN MAGIC BASKETBOL POTASI VE FUTBOL KALESİ SET
Fiyat: 399 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
EMOTION/BLADE DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML
Fiyat: 129 TL
ELİDOR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 650 ML+SAÇ KREMİ 560 ML
Fiyat: 169 TL
FİDE TON BALIĞI İRİ PARÇALI 3X160 G
Fiyat: 159 TL
DANKEK RULO PASTA ÇİLEKLİ/ÇİKOLATALI 235 G
Fiyat: 49 TL
KOSLA VANISH MULTIPOWER SIVI LEKE ÇIKARICI RENKLİLER/BEYAZLAR 1,4 L
Fiyat: 225 TL
TORİMA 4 ÇIKIŞLI POWERBANK 10000 MAH TRM-1011
Fiyat: 399 TL
TORİMA P9S MACARON KULAKÜSTÜ KULAKLIK
Fiyat: 299 TL