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  4. Mobil cihazlara kesintisiz enerji desteği: ŞOK’ta bugün 4 Çıkışlı Powerbank fırsatı!

Mobil cihazlara kesintisiz enerji desteği: ŞOK’ta bugün 4 Çıkışlı Powerbank fırsatı!

ŞOK, yeni aktüel döneminde günümüzün en büyük teknolojik ihtiyaçlarından birine bütçe dostu bir çözüm sunuyor. ŞOK’ta bugün satışa çıkan 4 çıkışlı powerbank, çoklu cihaz taşımak zorunda kalan kullanıcıların batarya derdine kesin çözüm getiriyor. Aynı anda birden fazla telefonu ve tableti güvenle şarj edebilen bu yüksek kapasiteli taşınabilir batarya, kompakt tasarımı sayesinde çantalarda kolayca yer buluyor. Hem seyahatlerde hem de günlük yoğun iş temposunda priz arama zorunluluğunu ortadan kaldıran ürün alıcılarını bekliyor.

Mobil cihazlara kesintisiz enerji desteği: ŞOK’ta bugün 4 Çıkışlı Powerbank fırsatı! - Sayfa 1

HOT WHEELS MONSTER TRUCKS ARABALAR

Fiyat: 279 TL

PİLSAN MAGIC BASKETBOL POTASI VE FUTBOL KALESİ SET

Fiyat: 399 TL

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Mobil cihazlara kesintisiz enerji desteği: ŞOK’ta bugün 4 Çıkışlı Powerbank fırsatı! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

EMOTION/BLADE DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML

Fiyat: 129 TL

ELİDOR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 650 ML+SAÇ KREMİ 560 ML

Fiyat: 169 TL

FİDE TON BALIĞI İRİ PARÇALI 3X160 G

Fiyat: 159 TL

DANKEK RULO PASTA ÇİLEKLİ/ÇİKOLATALI 235 G

Fiyat: 49 TL

KOSLA VANISH MULTIPOWER SIVI LEKE ÇIKARICI RENKLİLER/BEYAZLAR 1,4 L

Fiyat: 225 TL

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Mobil cihazlara kesintisiz enerji desteği: ŞOK’ta bugün 4 Çıkışlı Powerbank fırsatı! - Sayfa 3

TORİMA 4 ÇIKIŞLI POWERBANK 10000 MAH TRM-1011

Fiyat: 399 TL

TORİMA P9S MACARON KULAKÜSTÜ KULAKLIK

Fiyat: 299 TL

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Mobil cihazlara kesintisiz enerji desteği: ŞOK’ta bugün 4 Çıkışlı Powerbank fırsatı! - Sayfa 4

NEW BALANCE 327HBD AYAKKABI MÜRDÜM

Fiyat: 3,499 TL

NEW BALANCE WARISCI4 AYAKKABI MAVİ

Fiyat: 2,999 TL

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