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  4. Modada büyük yaz fırsatı: BİM'e 24 Temmuz Cuma Kiğılı Dynamic Giyim Ürünleri geliyor!

Modada büyük yaz fırsatı: BİM'e 24 Temmuz Cuma Kiğılı Dynamic Giyim Ürünleri geliyor!

BİM 24 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak Kiğılı Dynamic koleksiyonu, yaz modasını avantajlı fiyatlarla buluşturuyor. Erkekler için şık ve konforlu bir kot pantolon modeli öne çıkarken, günlük tarzın vazgeçilmezi olan zamansız polo yaka tişört seçeneği sıcak günlerin kurtarıcısı oluyor. Gece konforunu zirveye taşımak isteyenler için ise hem kadın hem de erkeklere özel ayrı ayrı üretilen şortlu pijama takımları hafif dokularıyla dikkat çekiyor. Gardırobuna kaliteli bir dokunuş katmak isteyenlerin kaçırmaması gereken detaylar haberimizde…

Modada büyük yaz fırsatı: BİM'e 24 Temmuz Cuma Kiğılı Dynamic Giyim Ürünleri geliyor! - Sayfa 1

TEK FİYAT MUTFAK / BANYO ÜRÜNLERİ

Fiyat: 35 TL

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Modada büyük yaz fırsatı: BİM'e 24 Temmuz Cuma Kiğılı Dynamic Giyim Ürünleri geliyor! - Sayfa 2
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Modada büyük yaz fırsatı: BİM'e 24 Temmuz Cuma Kiğılı Dynamic Giyim Ürünleri geliyor! - Sayfa 3
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Modada büyük yaz fırsatı: BİM'e 24 Temmuz Cuma Kiğılı Dynamic Giyim Ürünleri geliyor! - Sayfa 4

OKYANUS HOME HAZNELİ SIVI SABUNLUK

Fiyat: 139 TL

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