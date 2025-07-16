Modaya en çok para harcayan 12 ülke açıklandı! Türkiye listeye girdi, sıralaması şaşırttı

Küresel moda endüstrisini her geçen gün ulaşılabilirliğini ve çeşitliliğini artırıyor. Bu da satışlara doğrudan yansıyor. Son olarak IMF, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Eurostat tarafından açıklanan verilere göre modaya en çok para harcayan 12 ülke belli oldu. Yıllık olarak Türkiye 52,6 milyar dolar harcarken listeye de dahil olmayı başardı. İşte modaya en çok para harcayan 12 ülke:





