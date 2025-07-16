Modaya en çok para harcayan 12 ülke açıklandı! Türkiye listeye girdi, sıralaması şaşırttı
IMF, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Eurostat verilerine göre modaya en çok para harcayan ülkeler belli oldu. Buna göre tüketim çılgınlığının en çok yaşandığı ülke ABD, modaya en çok para harcayan ülke olurken Türkiye de listede yer aldı
Küresel moda endüstrisini her geçen gün ulaşılabilirliğini ve çeşitliliğini artırıyor. Bu da satışlara doğrudan yansıyor. Son olarak IMF, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Eurostat tarafından açıklanan verilere göre modaya en çok para harcayan 12 ülke belli oldu. Yıllık olarak Türkiye 52,6 milyar dolar harcarken listeye de dahil olmayı başardı. İşte modaya en çok para harcayan 12 ülke: