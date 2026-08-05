  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Mohamed Salah’ı bitiren Trabzonspor’dan yeni hamle; Yıldız santrafor için kulüple görüşmeler başladı

Mohamed Salah’ı bitiren Trabzonspor’dan yeni hamle; Yıldız santrafor için kulüple görüşmeler başladı

Süper Lig’de ses getiren transfere imza atan Trabzonspor şimdi de yıldız santrafor için Suudi Arabistan Pro Lig ekibiyle görüşmelere başladı.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Mohamed Salah’ı bitiren Trabzonspor’dan yeni hamle; Yıldız santrafor için kulüple görüşmeler başladı - Sayfa 1

Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kadrosunu önemli bir yıldızla güçlendiren bordo-mavililer, hücum hattına bir takviye daha yapmak için girişimlerini yoğunlaştırdı.

1 | 5
Mohamed Salah’ı bitiren Trabzonspor’dan yeni hamle; Yıldız santrafor için kulüple görüşmeler başladı - Sayfa 2

Yönetimin, deneyimli santrforun transferi konusunda hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle temaslara başladığı öğrenildi. Görüşmelerin seyrine göre önümüzdeki günlerde sürecin netlik kazanması bekleniyor.

2 | 5
Mohamed Salah’ı bitiren Trabzonspor’dan yeni hamle; Yıldız santrafor için kulüple görüşmeler başladı - Sayfa 3

AL-HİLAL’İN YILDIZI GÜNDEMDE

trtspor.com.tr’deki habere göre Mohamed Salah'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, golcü transferine de hız verdi. Bordo-mavililerin Darwin Nunez ve kulübü Al-Hilal'le görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

3 | 5
Mohamed Salah’ı bitiren Trabzonspor’dan yeni hamle; Yıldız santrafor için kulüple görüşmeler başladı - Sayfa 4

Trabzonspor, Uruguaylı golcü Darwin Nunez için harekete geçti. Bordo-mavililerin Nunez ve kulübü Al-Hilal'le görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

4 | 5