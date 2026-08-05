Mohamed Salah’ı bitiren Trabzonspor’dan yeni hamle; Yıldız santrafor için kulüple görüşmeler başladı
Süper Lig’de ses getiren transfere imza atan Trabzonspor şimdi de yıldız santrafor için Suudi Arabistan Pro Lig ekibiyle görüşmelere başladı.
Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kadrosunu önemli bir yıldızla güçlendiren bordo-mavililer, hücum hattına bir takviye daha yapmak için girişimlerini yoğunlaştırdı.
Yönetimin, deneyimli santrforun transferi konusunda hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle temaslara başladığı öğrenildi. Görüşmelerin seyrine göre önümüzdeki günlerde sürecin netlik kazanması bekleniyor.
AL-HİLAL’İN YILDIZI GÜNDEMDE
trtspor.com.tr’deki habere göre Mohamed Salah'ı renklerine bağlayan Trabzonspor, golcü transferine de hız verdi. Bordo-mavililerin Darwin Nunez ve kulübü Al-Hilal'le görüşme gerçekleştireceği belirtildi.