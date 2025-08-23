Mor Işıklar dizisine Erdal Özyağcılar konuk oluyor! Erdal Özyağcılar kimdir?

  1. Ekonomim
Mor Işıklar dizisine Erdal Özyağcılar konuk oluyor. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Erdal Özyağcılar dizide Hayati karakterini canlandıracak. Peki, Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Erdal Özyağcılar kimdir?

Erdal Özyağcılar kimdir?  

4 Ağustos 1948 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Erdal Özyağcılar, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.  



Bursa Erkek Lisesinden sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfından ayrılıp İstanbul Belediye Konservatuarına girdi. 



Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı. Güzin Özyağcılar ve Haşmet Zeybek, Ertuğ Koruyan ile birlikte Gazete Tiyatrosu'nu kurdu.



1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerde, Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

