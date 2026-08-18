Motor, şanzıman, tasarım... Hepsinde kaya gibiler! İşte en dayanıklı 10 SUV
SUV tipi araç satın alırken sadece görünüşe ve donanıma fokuslanmak yetmiyor. Motorundan şanzımanına kadar mekanik dayanıklılığıyla uzun seneler problemsiz kullanım sunan modeller de büyük önem arz ediyor. İşte sağlamlığıyla öne çıkan en dayanıklı 10 SUV...
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Bir SUV’un seneler süresince güvenilir bir yol arkadaşı olması, yalnızca şık dizaynından ya da teknolojik donanımlarından geçmiyor. Motor ve şanzıman başta olmak üzere aracın mekanik altyapısı, uzun ömürlü kullanımda belirleyici rol oynuyor.
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