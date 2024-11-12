MÜGE ANLI CANLI İZLE: ATV Canlı izle, 12 Kasım 2024- Seher bulundu mu?
Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her sabah izleyiciler ile buluşuyor. 11 Kasım’da yarım kalan olaylar bugün çözülecek mi? İşte Müge Anlı Canlı izleme linki; ATV canlı izle, 12 Kasım 2024… Dilek, 22 milyonla ortadan kaybolan Ramazan'ı bulabilecek mi?
Müge Anlı İle Tatlı Sert, yeni olaylarla bu haftayı sürdürüyor. ATV'den canlı olarak yayınlanan bu program, Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. İşte ATV canlı izleme, Müge Anlı son bölüm izleme linki.
22 milyon lira ile ortadan kayboldu
Annesi Özlem Dülek, oğlunu aramak için stüdyoya geldi. Ramazan'ın motosikleti ve parayı taşıdığı çanta boş bir halde bulundu.
Özlem Dülek hırsızlık yapan evladının başına, o paranın peşinde olan başkaları tarafından bir iş getirildiğini düşündüğünü ifade etti.