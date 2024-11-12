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  4. MÜGE ANLI CANLI İZLE: ATV Canlı izle, 12 Kasım 2024- Seher bulundu mu?

MÜGE ANLI CANLI İZLE: ATV Canlı izle, 12 Kasım 2024- Seher bulundu mu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her sabah izleyiciler ile buluşuyor. 11 Kasım’da yarım kalan olaylar bugün çözülecek mi? İşte Müge Anlı Canlı izleme linki; ATV canlı izle, 12 Kasım 2024… Dilek, 22 milyonla ortadan kaybolan Ramazan'ı bulabilecek mi?

MÜGE ANLI CANLI İZLE: ATV Canlı izle, 12 Kasım 2024- Seher bulundu mu? - Sayfa 1

Müge Anlı İle Tatlı Sert, yeni olaylarla bu haftayı sürdürüyor. ATV'den canlı olarak yayınlanan bu program, Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. İşte ATV canlı izleme, Müge Anlı son bölüm izleme linki.

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MÜGE ANLI CANLI İZLE: ATV Canlı izle, 12 Kasım 2024- Seher bulundu mu? - Sayfa 2

22 milyon lira ile ortadan kayboldu

Annesi Özlem Dülek, oğlunu aramak için stüdyoya geldi. Ramazan'ın motosikleti ve parayı taşıdığı çanta boş bir halde bulundu.

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MÜGE ANLI CANLI İZLE: ATV Canlı izle, 12 Kasım 2024- Seher bulundu mu? - Sayfa 3

Özlem Dülek hırsızlık yapan evladının başına, o paranın peşinde olan başkaları tarafından bir iş getirildiğini düşündüğünü ifade etti.

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MÜGE ANLI CANLI İZLE: ATV Canlı izle, 12 Kasım 2024- Seher bulundu mu? - Sayfa 4

Özlem Dülek oğlunun "ben iyiyim anne, beni merak etmenize gerek yok. Yurt dışındayım, Almanya'dayım" dediğini, oğluna "alacaklıların bizi tehdit ediyorlar, geri gel" dediğini ama oğlunun dinlemeyip telefonu kapattığını söyledi.

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