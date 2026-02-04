Mühendislikte ODTÜ'yü de İTÜ'yü de geçti, zirveye yerleşti! İşte 1000'deki Türk üniversiteleri
Mühendislikte devler yarışını geride bırakan sürpriz üniversite, ODTÜ ve İTÜ’yü de geçerek birincilik kürsüsüne yerleşti. İşte dünya devleri arasında parlayan o liste
Küresel eğitim dünyasının en prestijli listelerinden biri olan THE 2026 verileri açıklandı. Türk üniversiteleri mühendislikten tıba, psikolojiden sanat dallarına kadar pek çok disiplinde "ilk 1000" barajını aşarak akademik gücünü tescilledi.
