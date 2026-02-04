Mühendislikte ODTÜ'yü de İTÜ'yü de geçti, zirveye yerleşti! İşte 1000'deki Türk üniversiteleri

  1. Ekonomim
Küresel eğitim dünyasının en prestijli listelerinden biri olan THE 2026 verileri açıklandı. Türk üniversiteleri mühendislikten tıba, psikolojiden sanat dallarına kadar pek çok disiplinde "ilk 1000" barajını aşarak akademik gücünü tescilledi.

32. 801-1000 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

31. 801-1000 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

30. 801-1000 Necmettin Erbakan Üniversitesi

