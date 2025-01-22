Murat Yıldırım dev bütçeli diziyle el sıkıştı. Yeni adresi belli oldu

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve evliliğinin keyfini çıkaran Murat Yıldırım, TRT'nin Tabii platformu ile 'Kara Kış' dizisi için el sıkıştı. Böylelikle TRT'nin Tabii platformundaki yüzleri arasına Murat Yıldırım da katılmış oldu