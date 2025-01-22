Murat Yıldırım dev bütçeli diziyle el sıkıştı. Yeni adresi belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster, Asi, Suskunlar ve Ramo gibi yapımlarla ön plana çıkan Murat Yıldırım, özellikle Orta Doğu ülkelerinde en sevilen aktörler arasında yer alıyor.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve evliliğinin keyfini çıkaran Murat Yıldırım, TRT'nin Tabii platformu ile 'Kara Kış' dizisi için el sıkıştı. Böylelikle TRT'nin Tabii platformundaki yüzleri arasına Murat Yıldırım da katılmış oldu
Bolu'daki yangın nedeniyle ertelenen lansmana katılması beklenen Murat Yıldırırım, yeni adresi belli oldu. Yıldırım, Tabii platformunda yayınlanacak 'Kara Kış' isimli dizide rol alacak.
Magazin Gazetecisi Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Murat Yıldırım’ın yeni projesi merak konusuydu. Başrolünü Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin ve Ezo Sunal’la paylaştığı “Şampiyonlar” filmi 2 haftada 359 bin 192 seyirciye ulaşan başarılı oyuncunun yeni dizi projesi belli oldu. Yıldırım, TRT tabii’nin “Kara Kış” kod adlı yeni iddialı dizisiyle prensipte el sıkıştı.