Mutfağa ışıltılı dokunuş: BİM’e 20 Şubat Cuma günü Led Işıklı Kettle geliyor
Mutfağa ışıltılı dokunuş: BİM’e 20 Şubat Cuma günü Led Işıklı Kettle geliyor
20 Şubat 2026 Cuma günü BİM raflarına gelecek LED ışıklı kettle, kaynama sırasında yayılan ışığıyla mutfaklara modern ve dikkat çekici bir hava katacak. Şık tasarımıyla öne çıkan ürün, hem işlevi hem de görsel etkisiyle dikkatleri üzerine çekecek.
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 9,900 TL
1 | 105
2 | 105
3 | 105
4 | 105
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.