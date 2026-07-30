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  4. Mutfağı bereket getiren dev indirim: A101 30 Temmuz 2 Ağustos Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı

Mutfağı bereket getiren dev indirim: A101 30 Temmuz 2 Ağustos Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı

Sofralarınıza hem sağlık hem de büyük bir tasarruf getiren, tazeliğiyle göz dolduran mevsim sebze ve meyvelerinin yanı sıra protein deposu yumurta, yemeklerinize lezzet katacak kıyma, kuşbaşı et ve piliç bonfile gibi temel gıdalar, mutfak bütçenizi hafifletirken en taze ve besleyici öğünleri hazırlamanıza imkan tanıyor. Evlerin vazgeçilmezi olan bu taze gıda ürünleri, "Tazenin Yıldızları" kampanyasına özel büyük fiyat avantajlarıyla 30 Temmuz Perşembe ile 2 Ağustos Pazar tarihleri arasında A101 marketlerinde yerini alıyor.

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Mutfağı bereket getiren dev indirim: A101 30 Temmuz 2 Ağustos Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı - Sayfa 1

15’Lİ YUMURTA L

Fiyat: 59 TL

PİLİÇ BONFİLE

Kg fiyatı: 199 TL

KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G

Fiyat: 299 TL

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Mutfağı bereket getiren dev indirim: A101 30 Temmuz 2 Ağustos Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı - Sayfa 2

KOKTEYL DOMATES PAKET 500 G

Fiyat: 39,50 TL

LİMON

Kg fiyatı: 79,50 TL

KIRMIZI ERİK

Kg fiyatı: 74,50 TL

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Mutfağı bereket getiren dev indirim: A101 30 Temmuz 2 Ağustos Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı - Sayfa 3

PATATES

Kg fiyatı: 39,50 TL

SOĞAN

Kg fiyatı: 54,90 TL

KİRAZ PAKET 500 G

Fiyat: 49,50 TL

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