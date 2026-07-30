Mutfağı bereket getiren dev indirim: A101 30 Temmuz 2 Ağustos Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı
Sofralarınıza hem sağlık hem de büyük bir tasarruf getiren, tazeliğiyle göz dolduran mevsim sebze ve meyvelerinin yanı sıra protein deposu yumurta, yemeklerinize lezzet katacak kıyma, kuşbaşı et ve piliç bonfile gibi temel gıdalar, mutfak bütçenizi hafifletirken en taze ve besleyici öğünleri hazırlamanıza imkan tanıyor. Evlerin vazgeçilmezi olan bu taze gıda ürünleri, "Tazenin Yıldızları" kampanyasına özel büyük fiyat avantajlarıyla 30 Temmuz Perşembe ile 2 Ağustos Pazar tarihleri arasında A101 marketlerinde yerini alıyor.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
15’Lİ YUMURTA L
Fiyat: 59 TL
PİLİÇ BONFİLE
Kg fiyatı: 199 TL
KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G
Fiyat: 299 TL
1 | 3
KOKTEYL DOMATES PAKET 500 G
Fiyat: 39,50 TL
LİMON
Kg fiyatı: 79,50 TL
KIRMIZI ERİK
Kg fiyatı: 74,50 TL
2 | 3