Mutfağın eksikleri BİM ile tamamlanıyor! 16 Haziran Salı dev gıda indirimi başlıyor!
Mutfağın eksikleri BİM ile tamamlanıyor! 16 Haziran Salı dev gıda indirimi başlıyor!
BİM, 16 Haziran Salı günü mutfakların en çok ihtiyaç duyduğu temel tüketim gruplarında çok ciddi fiyat avantajları sunulacak. Erken saatlerde yoğun ilgi görmesi beklenen bu kampanya, kaliteden ödün vermeden ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İndirimli ürünler 16 Haziran Salı sabahından itibaren tüm BİM mağazalarında sınırlı stoklarla raflarda olacak.
EMİN DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 299 TL
1 | 98
2 | 98
NAMET DANA DÖNER 450 G
Fiyat: 339 TL
3 | 98
4 | 98
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