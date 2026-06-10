Mutfağın yeni gücü: ŞOK’a bugün Torima Elektrikli Ocak geliyor!
ŞOK bugün, mutfaklara pratiklik katacak Torima elektrikli ocak ile geliyor. 1500 watt gücündeki tekli ocak, ayarlanabilir ısı kademesi sayesinde farklı pişirme ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Gösterge lambası ile kullanım kolaylığı sunarken aşırı ısınma koruması güvenliği ön plana çıkarıyor. Kompakt tasarımıyla dar alanlarda bile rahatlıkla kullanılabilen bu ürün, mutfakta hız ve güvenliği bir arada isteyenler için ideal. Üstelik ŞOK, bu ürünü peşin fiyatına 3 taksit avantajıyla raflarına taşıyor.
PİKNİK TERMOS 4.5 L
Fiyat: 399 TL
MOUNTY TERMO PİKNİK ÇANTASI SİLİNDİRİK MODEL 9 L
Fiyat: 149 TL
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