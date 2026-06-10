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  4. Mutfağın yeni gücü: ŞOK’a bugün Torima Elektrikli Ocak geliyor!

Mutfağın yeni gücü: ŞOK’a bugün Torima Elektrikli Ocak geliyor!

ŞOK bugün, mutfaklara pratiklik katacak Torima elektrikli ocak ile geliyor. 1500 watt gücündeki tekli ocak, ayarlanabilir ısı kademesi sayesinde farklı pişirme ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Gösterge lambası ile kullanım kolaylığı sunarken aşırı ısınma koruması güvenliği ön plana çıkarıyor. Kompakt tasarımıyla dar alanlarda bile rahatlıkla kullanılabilen bu ürün, mutfakta hız ve güvenliği bir arada isteyenler için ideal. Üstelik ŞOK, bu ürünü peşin fiyatına 3 taksit avantajıyla raflarına taşıyor.

Mutfağın yeni gücü: ŞOK’a bugün Torima Elektrikli Ocak geliyor! - Sayfa 1

TORİMA TEH-01 ELEKTRİKLİ OCAK

Fiyat: 799 TL

HAVIT KULAKÜSTÜ KULAKLIK

Fiyat: 799 TL

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Mutfağın yeni gücü: ŞOK’a bugün Torima Elektrikli Ocak geliyor! - Sayfa 2

PİKNİK TERMOS 4.5 L

Fiyat: 399 TL

MOUNTY TERMO PİKNİK ÇANTASI SİLİNDİRİK MODEL 9 L

Fiyat: 149 TL

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Mutfağın yeni gücü: ŞOK’a bugün Torima Elektrikli Ocak geliyor! - Sayfa 3

KADIN SANDALET ŞEFFAF SİMLİ

Fiyat: 229 TL

KADIN ÖRGÜ BANTLI TERLİK

Fiyat: 159 TL

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Mutfağın yeni gücü: ŞOK’a bugün Torima Elektrikli Ocak geliyor! - Sayfa 4

GÜNEŞLİKLİ KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 1,190 TL

KATLANIR KARE KAMP MASASI

Fiyat: 499 TL

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