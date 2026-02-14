  1. Ekonomim
  4. Mutfağını yenilemek isteyenlere müjde! BİM’e 20 Şubat 2026 Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor

Mutfağını yenilemek isteyenlere müjde! BİM’e 20 Şubat 2026 Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor

Bim'e 20 Şubat 2026 Cuma günü cam ankastre set geliyor. Modern tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken ürün, mutfaklarda yenilik arayanları bekliyor. Bim 20 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Bim 20 Şubat 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu...

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 9,900 TL

PHILIPS ONEBLADE HİBRİT TIRAŞ MAKİNESİ

Fiyat: 999 TL

