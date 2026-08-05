Mutfağınıza asillik katacak tasarım: BİM’e 9-15 Ağustos Arası Kumtel Cam Ankastre Set geliyor!
Hem asil siyah hem de ferah beyaz renk seçenekleriyle mutfak dekorasyonunuza modern bir soluk getiren, kolay temizlenebilir cam yüzeyi ve yüksek performanslı pişirme özellikleriyle yemek yapmayı bir sanata dönüştüren bu estetik ankastre set, yemek alanlarında kusursuz bir uyum ve zarafet arayanların gözdesi oluyor. Fırın, ocak ve davlumbazı bir arada sunan siyah ve beyaz renkli Kumtel cam ankastre set çeşitleri, avantajlı fiyatlarıyla 9 Ağustos Pazar ile 15 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında BİM mağazalarında alıcılarını bekliyor.
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