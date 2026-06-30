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  4. Mutfağınıza cam ışıltısı: A101’e 2 Temmuz Perşembe Siyah Cam Ankastre Set geliyor!

Mutfağınıza cam ışıltısı: A101’e 2 Temmuz Perşembe Siyah Cam Ankastre Set geliyor!

Mutfaklara modern bir görünüm kazandıran Goodwest Siyah Cam Ankastre 3'lü Set; GW 1414 fırın, GW 1413 cam ocak ve GW 1412 davlumbaz modellerinden oluşuyor. A sınıfı enerji tüketen 76 litrelik geniş fırın kolay temizlenebilir çift cama sahipken, tamperli siyah cam ocak doğalgaz/LPG uyumu ve gaz kesme emniyetiyle güvenli kullanım sağlıyor. Üç kademeli kontrol paneli ve LED aydınlatması bulunan 60 cm genişliğindeki güçlü davlumbazıyla eksiksiz bir mutfak çözümü sunan bu şık set, 2 Temmuz Perşembe günü ücretsiz kurulum avantajı ve cazip fiyatıyla A101 raflarında yer alacak.

Mutfağınıza cam ışıltısı: A101’e 2 Temmuz Perşembe Siyah Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 1

ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV

Fiyat: 27,999 TL

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Fiyat: 24,999 TL

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Mutfağınıza cam ışıltısı: A101’e 2 Temmuz Perşembe Siyah Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 2

SEG 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 13,999 TL

GOODWEST SİYAH CAM ANKASTRE SET 3’LÜ

Fiyat: 8,499 TL

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Mutfağınıza cam ışıltısı: A101’e 2 Temmuz Perşembe Siyah Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 3

SİNBO DİJİTAL SU ISITICISI

Fiyat: 999 TL

KİWİ ŞARJLI ÇIRPICI

Fiyat: 269 TL

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Mutfağınıza cam ışıltısı: A101’e 2 Temmuz Perşembe Siyah Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 4

VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 34,990 TL

VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 29,990 TL

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