Mutfağınıza cam ışıltısı: A101’e 2 Temmuz Perşembe Siyah Cam Ankastre Set geliyor!
Mutfaklara modern bir görünüm kazandıran Goodwest Siyah Cam Ankastre 3'lü Set; GW 1414 fırın, GW 1413 cam ocak ve GW 1412 davlumbaz modellerinden oluşuyor. A sınıfı enerji tüketen 76 litrelik geniş fırın kolay temizlenebilir çift cama sahipken, tamperli siyah cam ocak doğalgaz/LPG uyumu ve gaz kesme emniyetiyle güvenli kullanım sağlıyor. Üç kademeli kontrol paneli ve LED aydınlatması bulunan 60 cm genişliğindeki güçlü davlumbazıyla eksiksiz bir mutfak çözümü sunan bu şık set, 2 Temmuz Perşembe günü ücretsiz kurulum avantajı ve cazip fiyatıyla A101 raflarında yer alacak.
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