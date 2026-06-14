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  4. Mutfağınıza cam ışıltısı: BİM’e 19 Haziran Cuma Cam Ankastre Set geliyor!

Mutfağınıza cam ışıltısı: BİM’e 19 Haziran Cuma Cam Ankastre Set geliyor!

BİM, 19 Haziran Cuma günü doğrudan mutfak envanterini yenilemek isteyenler için Kumtel cam ankastre seti raflara taşıyor. Davlumbaz, ocak ve fırından oluşan bu set; gaz emniyet sistemi, şık siyah cam yüzeyi ve kolay temizlenebilir teknik altyapısıyla öne çıkıyor. Ücretsiz montaj avantajıyla gelen set, peşin fiyatına taksit imkanıyla reyonlardaki yerini alıyor. Sınırlı stoklarla sunulacak bu mutfak ürününü kaçırmamak için Cuma günü BİM mağazalarına uğramayı unutmayın.

Mutfağınıza cam ışıltısı: BİM’e 19 Haziran Cuma Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 1

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 10.950 TL

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Mutfağınıza cam ışıltısı: BİM’e 19 Haziran Cuma Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 2
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Mutfağınıza cam ışıltısı: BİM’e 19 Haziran Cuma Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 3
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Mutfağınıza cam ışıltısı: BİM’e 19 Haziran Cuma Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 4

KUMTEL SOĞUTUCU BUHARLI USB MASAÜSTÜ MİNİ FAN

Fiyat: 790 TL

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