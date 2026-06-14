Mutfağınıza cam ışıltısı: BİM’e 19 Haziran Cuma Cam Ankastre Set geliyor!
Mutfağınıza cam ışıltısı: BİM’e 19 Haziran Cuma Cam Ankastre Set geliyor!
BİM, 19 Haziran Cuma günü doğrudan mutfak envanterini yenilemek isteyenler için Kumtel cam ankastre seti raflara taşıyor. Davlumbaz, ocak ve fırından oluşan bu set; gaz emniyet sistemi, şık siyah cam yüzeyi ve kolay temizlenebilir teknik altyapısıyla öne çıkıyor. Ücretsiz montaj avantajıyla gelen set, peşin fiyatına taksit imkanıyla reyonlardaki yerini alıyor. Sınırlı stoklarla sunulacak bu mutfak ürününü kaçırmamak için Cuma günü BİM mağazalarına uğramayı unutmayın.
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 10.950 TL
1 | 112
2 | 112
3 | 112
KUMTEL SOĞUTUCU BUHARLI USB MASAÜSTÜ MİNİ FAN
Fiyat: 790 TL
4 | 112
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.