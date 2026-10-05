MUTFAĞINIZA ZARAFET KATACAK FIRSAT: BİM'E PAŞABAHÇE ÜRÜNLERİ GELİYOR! (BİM 9-15 EKİM)
BİM 9-15 Ekim kataloğunda ev hanımlarının favorisi Paşabahçe ürünleri raflara geliyor! Su bardaklarından meşrubat bardaklarına, tatlı tabağından kaseye kadar mutfağın en çok kullanılan Paşabahçe modelleri uygun fiyatlarla BİM'de olacak. Çeyiz dizenler ve evini yenilemek isteyenler için bu hafta büyük fırsat. Paşabahçe kalitesini uygun fiyata almak isteyenler BİM'i kaçırmasın, stoklar sınırlı olacak!
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