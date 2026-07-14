Mutfağınızın yeni baristası: ŞOK’a 15 Temmuz Çarşamba Nespresso Inissia Kahve Makinesi geliyor!
ŞOK, 15-21 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda Nespresso Inissia kapsül kahve makinesi fırsatını bugün başlatıyor. 19 bar basınç sistemi ve programlanabilir espresso ile lungo seçenekleriyle bu ürün gerçek bir lezzet efsanesi. 7 adet tanışma kapsül seti hediyeli makine, 25 saniye hızlı ön ısınma süresi, 0.7 litre çıkartılabilen su haznesi ve otomatik kapanma özelliğiyle mutfağınıza konfor getiriyor. Kaçırılmayacak bu profesyonel teknoloji sınırlı stoklarla bugün ŞOK mağazalarında sizi bekliyor.
ARZUM CLEAN COMPACTO SÜPÜRGE MAVİ
Fiyat: 3,499 TL
NESPRESSO INISSIA KAPSÜL KAHVE MAKİNESİ
Fiyat: 6,299 TL
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