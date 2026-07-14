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  4. Mutfağınızın yeni baristası: ŞOK’a 15 Temmuz Çarşamba Nespresso Inissia Kahve Makinesi geliyor!

Mutfağınızın yeni baristası: ŞOK’a 15 Temmuz Çarşamba Nespresso Inissia Kahve Makinesi geliyor!

ŞOK, 15-21 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda Nespresso Inissia kapsül kahve makinesi fırsatını bugün başlatıyor. 19 bar basınç sistemi ve programlanabilir espresso ile lungo seçenekleriyle bu ürün gerçek bir lezzet efsanesi. 7 adet tanışma kapsül seti hediyeli makine, 25 saniye hızlı ön ısınma süresi, 0.7 litre çıkartılabilen su haznesi ve otomatik kapanma özelliğiyle mutfağınıza konfor getiriyor. Kaçırılmayacak bu profesyonel teknoloji sınırlı stoklarla bugün ŞOK mağazalarında sizi bekliyor.

Mutfağınızın yeni baristası: ŞOK’a 15 Temmuz Çarşamba Nespresso Inissia Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 1

ARZUM CLEAN COMPACTO SÜPÜRGE MAVİ

Fiyat: 3,499 TL

NESPRESSO INISSIA KAPSÜL KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 6,299 TL

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Mutfağınızın yeni baristası: ŞOK’a 15 Temmuz Çarşamba Nespresso Inissia Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 2

KOLTUK ÖRTÜSÜ

Fiyat: 199 TL

KLİMALI YASTIK

Fiyat: 299 TL

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Mutfağınızın yeni baristası: ŞOK’a 15 Temmuz Çarşamba Nespresso Inissia Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 3

ELİT RATTAN DESEN KOLTUK

Fiyat: 999 TL

ELİT RATTAN DESEN SEHPA

Fiyat: 249 TL

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Mutfağınızın yeni baristası: ŞOK’a 15 Temmuz Çarşamba Nespresso Inissia Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 4

POLİSAN QUARTZ TAVAN BOYASI 17,5 KG

Fiyat: 599 TL

POLİSAN QUARTZ İÇ CEPHE BOYASI KUMSAL BEJİ/MARJİNAL GRİ

Fiyat: 499 TL

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