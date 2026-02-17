Mutfağınızın yeni kahramanı: 20 Şubat Çarşamba BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor
Mutfağınızın yeni kahramanı: 20 Şubat Çarşamba BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor
18 Şubat Çarşamba BİM’e gelen bulaşık makinesiyle artık mutfakta zaman kaybetmeye son… Hem enerji tasarrufu sağlayan hem de sessiz çalışabilen bu pratik cihaz, bulaşık yıkama derdinizi tarihe gömecek ve mutfakta konforu artıracak.
MONSTER TULPAR T6 V3.3.1 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 77,500 TL
1 | 17
MONSTER ABRA A5 V21.6.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 43,900 TL
2 | 17
MONSTER TULPAR TD3 V1.2.2.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 59,500 TL
3 | 17
ELEKTRİKLİ BİNİLEBİLİR SCOOTER VALİZ SE3S
Fiyat: 25,500 TL
4 | 17
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.