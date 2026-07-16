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  4. Mutfak alışverişinde büyük indirim: 16-19 Temmuz 2026 A101 Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı!

Mutfak alışverişinde büyük indirim: 16-19 Temmuz 2026 A101 Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı!

A101, yeni yayınlanan Tazenin Yıldızları kataloğu ile mutfak bütçesine nefes aldıracak taze gıda indirimlerini duyurdu. Mevsimin en sevilen taze meyve ve sebze çeşitlerinin yanı sıra, sofraların temel protein kaynakları olan kaliteli kırmızı et ve tavuk eti ürünleri de bu kampanya kapsamında cazip fiyat avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor.

Mutfak alışverişinde büyük indirim: 16-19 Temmuz 2026 A101 Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

MANTAR TABAK 300 G

Fiyat: 54,90 TL

PİLİÇ PİRZOLA

Kg fiyatı: 189 TL

KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G

Fiyat: 299 TL

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Mutfak alışverişinde büyük indirim: 16-19 Temmuz 2026 A101 Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2

KAVUN

Kg fiyatı: 29,50 TL

KİRAZ PAKET 500 G

Fiyat: 75,90 TL

LİMON

Kg fiyatı: 89,50 TL

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Mutfak alışverişinde büyük indirim: 16-19 Temmuz 2026 A101 Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3

DOMATES

Kg fiyatı: 49,50 TL

SOĞAN

Kg Fiyatı: 54,90 TL

TAZE MISIR

Adet fiyatı: 21,90 TL

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