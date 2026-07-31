Mutfak alışverişinde dev tasarruf: 4-10 Ağustos arası temel gıda indirimleri BİM'de!
Kaliteli ve güvenilir lezzetleri en erişilebilir fiyatlarla sofralarınıza taşıyan, her evin temel ihtiyacı olan bu seçkin gıda ürünleri, mutfak bütçenizi rahatlatırken aileniz için hem bereketli hem de leziz öğünler hazırlamanıza imkan tanıyor. Sıvı yağdan makarnaya, bakliyattan kahvaltılıklara kadar uzanan bu büyük temel gıda indirimleri, bütçe dostu fiyat avantajlarıyla 4 Ağustos Salı ile 10 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında BİM marketlerinde bütçesini düşünen tüketicileri karşılıyor.
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