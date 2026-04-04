Mutfak ekonomisine can suyu: A101 4-10 Nisan 2026 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayınlandı!

Mutfak masraflarını düşürmek isteyenler için beklenen haber geldi; A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı. 4-10 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak katalogta özellikle temel gıda ürünlerindeki fiyat düşüşleri dikkat çekiyor.

Mutfak ekonomisine can suyu: A101 4-10 Nisan 2026 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayınlandı! - Sayfa 1

KENT BORINGER AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 419 TL

OVADAN BALDO PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 179,50 TL

YÖREMCE KIRMIZI MERCİMEK 2,5 KG

Fiyat: 119,50 TL

OMO EXPRESS FRESH SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 1480 ML

Fiyat: 189 TL

FAIRY SIVI BULAŞIK DETERJANI 2600 ML

Fiyat: 219 TL

Mutfak ekonomisine can suyu: A101 4-10 Nisan 2026 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayınlandı! - Sayfa 2

İÇİM TAM YAĞLI TOST PEYNİRİ 700 G

Fiyat: 279 TL

AHİR TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ KLASİK İNEK PEYNİRİ 600 G

Fiyat: 209 TL

MURATBEY LOR PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 79,50 TL

KAANLAR/KEBİR KOLOT PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 179 TL

ŞAHİN DANA PARMAK SUCUK 320 G

Fiyat: 399 TL

Mutfak ekonomisine can suyu: A101 4-10 Nisan 2026 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayınlandı! - Sayfa 3

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

PAPIA 3 KATLI TUVALET KAĞIDI 16’LI

Fiyat: 145 TL

OMO TOZ DETERJAN SIK YIKANANLAR 3 KG

Fiyat: 125 TL

Mutfak ekonomisine can suyu: A101 4-10 Nisan 2026 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayınlandı! - Sayfa 4

TCHIBO GOLD SELECTION EKO PAKET KAHVE 75 G

Fiyat: 160 TL

TCHIBO GOLD SELECTION FİLTRE KAHVE 250 G

Fiyat: 255 TL

