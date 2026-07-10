Mutfak işlerinde güçlü yardımcınız: BİM'e 12 Temmuz Pazar Arnica Rendeli Mega Blender Set geliyor!
Mutfak işlerinde güçlü yardımcınız: BİM'e 12 Temmuz Pazar Arnica Rendeli Mega Blender Set geliyor!
BİM 12 Temmuz Pazar günü mutfakta harikalar yaratmak ve zaman kazanmak isteyenlerin en büyük yardımcısını raflara taşıyor! Güçlü motoruyla dikkat çeken Arnica Mega rendeli blender seti, bu hafta bütçe dostu fiyatı ve peşin fiyatına taksit avantajıyla satışa sunuluyor. Çırpma, doğrama ve özellikle rendeleme fonksiyonlarıyla yemek hazırlık sürecini inanılmaz derecede kolaylaştıran bu set, şık tasarımıyla da tezgahınıza çok yakışacak.
1 | 52
2 | 52
3 | 52
4 | 52
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.