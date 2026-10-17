MUTFAK MASRAFINI AZALTACAK FIRSAT! FİYATLARI GÖREN BİM’E KOŞACAK (BİM 20-26 EKİM)
Mutfak alışverişinde bütçesini düşünenlerin gözü kulağı yeni kampanyada! BİM 20-26 Ekim aktüel indirimleri kapsamında mutfak masraflarını ciddi oranda azaltacak, temel gıdaya özel büyük bir kampanya dönemi başlıyor. Zeytinyağı ve ayçiçek yağından bakliyata, süt ürünlerinden sos çeşitlerine kadar sofraların vazgeçilmez ihtiyaçları kaçırılmayacak fiyat etiketleriyle raflara geliyor. Peki, BİM’de hangi ürünlerde indirim var? İşte BİM 20-26 Ekim aktüel ürünler kataloğu…
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