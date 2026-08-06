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Mutfak masrafları hafifliyor: 6-9 Ağustos’ta A101'de temel gıda ürünlerinde dev fırsat!

A101 6-9 Ağustos tarihlerini kapsayan Tazenin Yıldızları kataloğunu yayınlayarak mutfak masraflarını hafifletecek yeni kampanyasını duyurdu. Her evin günlük vazgeçilmezi olan yumurtada büyük fiyat avantajı sunulan bu özel dönemde, sofralarınıza lezzet katacak taze et ürünleri ile mevsimin en kaliteli sebze ve meyve çeşitleri de bütçe dostu seçeneklerle raflara geliyor. Mutfak bütçenizi korumanıza yardımcı olacak bu kaliteli gıda fırsatları, perşembe gününden pazar akşamına kadar tüm A101 mağazalarında alıcılarını bekliyor.

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Mutfak masrafları hafifliyor: 6-9 Ağustos’ta A101'de temel gıda ürünlerinde dev fırsat! - Sayfa 1

30’LU YUMURTA M BOY

Fiyat: 109 TL

KIRMIZI BİBER PAKET 300 G

Fiyat: 39,50 TL

KOKTEYL DOMATES PAKET 500 G

Fiyat: 39,50 TL

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Mutfak masrafları hafifliyor: 6-9 Ağustos’ta A101'de temel gıda ürünlerinde dev fırsat! - Sayfa 2

ÜZÜM

Kg fiyatı: 89,50 TL

MANTAR TABAK 300 G

Fiyat: 54,90 TL

FİLE CEVİZ 500 G

Fiyat: 119,50 TL

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Mutfak masrafları hafifliyor: 6-9 Ağustos’ta A101'de temel gıda ürünlerinde dev fırsat! - Sayfa 3

YERLİ MUZ

Kg fiyatı: 74,90 TL

ARMUT AKÇA

Kg fiyatı: 99,50 TL

KAYISI

Kg fiyatı: 79,50 TL

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