Mutfak masrafları hafifliyor: Temel gıdada dev BİM indirimi 9 Haziran Salı başlıyor!
Mutfak masrafları hafifliyor: Temel gıdada dev BİM indirimi 9 Haziran Salı başlıyor!
BİM, 9 Haziran Salı günü mutfak alışverişini ucuza getirmek isteyenler için temel gıda ve şarküteri ürünlerinde fiyat indirimleri uyguluyor. Ev ekonomisine destek olacak bu aktüel kampanyasında; kahvaltıların vazgeçilmezi dana kangal sucuk, hindi salam ve dilimli sucuk gibi şarküteri alternatifleri ile yemeklere lezzet katacak kremsos çeşitleri avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Haftalık mutfak masraflarını hafifletmek isteyen aileler için stoklarla sınırlı bu gıda indirimleri 9 Haziran Salı günü sabah itibarıyla tüm BİM şubelerinde geçerli olacak.
DOST %20 BİTKİSEL YAĞLI KREMSOS
Fiyat: 18 TL
1 | 119
2 | 119
3 | 119
GEDİK PİLİÇ ACILI KEBAP 1000 G
Fiyat: 139 TL
4 | 119
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