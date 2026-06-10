  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Mutfak masrafları yarıya düşüyor: 16 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Mutfak masrafları yarıya düşüyor: 16 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

BİM, 16 Haziran Salı günü geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğuyla temel ihtiyaç ve gıda maddelerinde büyük bir indirim hamlesi başlatıyor. BİM, kahvaltılıklardan et ürünlerine, içeceklerden aşurelik malzemelere kadar geniş bir yelpazedeki onlarca ürünü cazip fiyatlarla raflara taşıyor.

Mutfak masrafları yarıya düşüyor: 16 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

EMİN DANA KANGAL SUCUK 500 G

Fiyat: 299 TL

1 | 98
Mutfak masrafları yarıya düşüyor: 16 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 2
2 | 98
Mutfak masrafları yarıya düşüyor: 16 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 3
3 | 98
Mutfak masrafları yarıya düşüyor: 16 Haziran Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 4

HASTAVUK PİLİÇ DÖNER 1000 G

Fiyat: 249 TL

4 | 98