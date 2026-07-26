Mutfak şeflerine büyük müjde: 31 Temmuz-6 Ağustos’ta BİM'e Tefal Simplicity tava çeşitleri geliyor!

Lezzetli tariflerin gizli kahramanı olmaya aday Tefal Simplicity tava çeşitleri, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında BİM aktüel kataloğuyla mutfak severlerin beğenisine sunuluyor. Yiyeceklerin tam kıvamında ve besin değerini kaybetmeden pişmesini sağlayan meşhur thermo-signal ısı göstergesiyle bu harika ürünler, yemek yapmayı adeta bir hobiye dönüştürüyor. Aşınmaya ekstra dayanıklı titanyum kaplaması sayesinde yapışma derdini tamamen ortadan kaldırırken, dengeli ısı dağılımı sağlayan taban yapısı ve kolay temizlenen dış yüzeyiyle de günlük mutfak işlerinize pratiklik kazandırıyor.
HOBBY LIFE PASTA/BÖREK TAŞIMA KABI
Fiyat: 159 TL
1 | 57
2 | 57
3 | 57
OKYANUS HOME TEK FİYAT MUTFAK ÜRÜNLERİ
Fiyat: 33 TL
4 | 57
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.