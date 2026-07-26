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  4. Mutfak şeflerine büyük müjde: 31 Temmuz-6 Ağustos’ta BİM'e Tefal Simplicity tava çeşitleri geliyor!

Mutfak şeflerine büyük müjde: 31 Temmuz-6 Ağustos’ta BİM'e Tefal Simplicity tava çeşitleri geliyor!

Lezzetli tariflerin gizli kahramanı olmaya aday Tefal Simplicity tava çeşitleri, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında BİM aktüel kataloğuyla mutfak severlerin beğenisine sunuluyor. Yiyeceklerin tam kıvamında ve besin değerini kaybetmeden pişmesini sağlayan meşhur thermo-signal ısı göstergesiyle bu harika ürünler, yemek yapmayı adeta bir hobiye dönüştürüyor. Aşınmaya ekstra dayanıklı titanyum kaplaması sayesinde yapışma derdini tamamen ortadan kaldırırken, dengeli ısı dağılımı sağlayan taban yapısı ve kolay temizlenen dış yüzeyiyle de günlük mutfak işlerinize pratiklik kazandırıyor.

Mutfak şeflerine büyük müjde: 31 Temmuz-6 Ağustos’ta BİM'e Tefal Simplicity tava çeşitleri geliyor! - Sayfa 1

HOBBY LIFE PASTA/BÖREK TAŞIMA KABI

Fiyat: 159 TL

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Mutfak şeflerine büyük müjde: 31 Temmuz-6 Ağustos’ta BİM'e Tefal Simplicity tava çeşitleri geliyor! - Sayfa 2
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Mutfak şeflerine büyük müjde: 31 Temmuz-6 Ağustos’ta BİM'e Tefal Simplicity tava çeşitleri geliyor! - Sayfa 3
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Mutfak şeflerine büyük müjde: 31 Temmuz-6 Ağustos’ta BİM'e Tefal Simplicity tava çeşitleri geliyor! - Sayfa 4

OKYANUS HOME TEK FİYAT MUTFAK ÜRÜNLERİ

Fiyat: 33 TL

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