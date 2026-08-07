Mutfak ve ev temizliğinde tasarruf günleri: 11-17 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu!
BİM 11-17 Ağustos aktüel ürünler kataloğuyla birlikte evinizin en temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik seçenekler tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Sofraların vazgeçilmezi olan kaliteli gıda çeşitlerinden, yaşam alanlarınızda derinlemesine hijyen sağlayacak en etkili temizlik malzemelerine kadar pek çok alternatif bütçe dostu fiyatlarla raflara geliyor. Aile ekonomisine rahat bir nefes aldıran bu avantajlı haftalık kampanyanın tüm detayları, salı gününden itibaren BİM mağazalarında alıcılarını bekliyor.
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