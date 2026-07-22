Mutfaklara bahar getiren kampanya: BİM’de 28 Temmuz Salı dev gıda indirimi başlıyor!
Mutfaklara bahar getiren kampanya: BİM’de 28 Temmuz Salı dev gıda indirimi başlıyor!
BİM, 28 Temmuz Salı günü sofraların çehresini değiştirecek, iştah kabartan dev bir gıda güncellemesiyle geliyor. Seçkin şarküteri raflarını aratmayan tam yağlı taze kaşar, enfes Mihaliç ve çocukların sevgilisi misket peynirleri bu listenin sadece başlangıcı. Sütün en saf hali, kaşık kaşık yenecek kıvamlı yoğurtlar ve gününüze neşe katacak çıtır atıştırmalıklar da bu büyük buluşmada yer alıyor. Akşam yemeklerine hız ve lezzet katacak pratik dondurulmuş ürünler ile mutfakların baş tacı olan, kalitesiyle göz dolduran nefis kıyma da Salı gününden itibaren ezber bozan fiyatlarla rafları süslüyor.
TEKSÜT TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 369 TL
1 | 89
2 | 89
3 | 89
PEYSAN TAM YAĞLI MIHALİÇ PEYNİRİ 250 G
Fiyat: 159 TL
4 | 89
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