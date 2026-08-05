Mutfaklara bereket getiren lezzetler: 11-17 Ağustos arası BİM’de büyük gıda indirimi başlıyor!
BİM 11 - 17 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve mutfak masraflarını hafifletecek dev gıda indirimlerinin müjdesi verildi. Kahvaltılardan ana yemeklere lezzet katan peynir çeşitleri, sütün en doğal hali, taze yoğurtlar, sofraların vazgeçilmezi bütün piliç, nefis sucuklar ve içecek çeşitleri cazip fiyatlarla raflara gelecek. Mutfakların tüm ihtiyacını karşılayan bu büyük indirim kampanyası, 11 Ağustos Salı ile 17 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında BİM reyonlarında alıcılarını bekliyor.
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