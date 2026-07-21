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  4. Mutfaklara bereketli indirim müjdesi: BİM'de temel gıda ürünlerinde dev fırsat günleri bugün başladı

Mutfaklara bereketli indirim müjdesi: BİM'de temel gıda ürünlerinde dev fırsat günleri bugün başladı

BİM aktüel listesiyle mutfağın vazgeçilmez ürünleri cazip fiyatlarla geliyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi sucuk, peynir çeşitleri, zeytin, süt, yoğurt ve kefir ile yemeklerin demirbaşı zeytinyağı, tek çeşit pilavlık pirinç ve tavuk baget raflarda yer alıyor. Gününüze tat katacak en popüler atıştırmalıklar da bu büyük indirimle satışa sunuluyor.

Mutfaklara bereketli indirim müjdesi: BİM'de temel gıda ürünlerinde dev fırsat günleri bugün başladı - Sayfa 1
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Mutfaklara bereketli indirim müjdesi: BİM'de temel gıda ürünlerinde dev fırsat günleri bugün başladı - Sayfa 2
2 | 74
Mutfaklara bereketli indirim müjdesi: BİM'de temel gıda ürünlerinde dev fırsat günleri bugün başladı - Sayfa 3
3 | 74
Mutfaklara bereketli indirim müjdesi: BİM'de temel gıda ürünlerinde dev fırsat günleri bugün başladı - Sayfa 4
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