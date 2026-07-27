Mutfaklara beyazın zarif dokunuşu: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta A101'e Beyaz Cam Ankastre geliyor
A101, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında mutfağına şık bir dokunuş yapmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Beyaz rengin estetiğini taşıyan turbo cam ankastre set; mükemmel pişen yemeklerin mimarı olan turbo fırını, mutfaktaki kokuları hızla temizleyen güçlü davlumbazı ve temizliği kolaylaştıran şık cam ocağıyla yemek yapma deneyimini keyfe dönüştürüyor. Tasarım kalitesiyle mutfaklara ferahlık katarken, bütçe dostu avantajlarıyla A101 mağazalarında sizleri bekliyor.
VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET
Fiyat: 279,990 TL
APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 49,990 TL
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IFFALCON 55” U65A UHD SMART GOOGLE TV
Fiyat: 21,999 TL
HI-LEVEL HL32QHLN-A14S 32” FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV
Fiyat: 8,999 TL
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GOODWEST BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 9,999 TL
SAMSUNG 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 20,999 TL
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