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  4. Mutfaklara beyazın zarif dokunuşu: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta A101'e Beyaz Cam Ankastre geliyor

Mutfaklara beyazın zarif dokunuşu: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta A101'e Beyaz Cam Ankastre geliyor

A101, 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında mutfağına şık bir dokunuş yapmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Beyaz rengin estetiğini taşıyan turbo cam ankastre set; mükemmel pişen yemeklerin mimarı olan turbo fırını, mutfaktaki kokuları hızla temizleyen güçlü davlumbazı ve temizliği kolaylaştıran şık cam ocağıyla yemek yapma deneyimini keyfe dönüştürüyor. Tasarım kalitesiyle mutfaklara ferahlık katarken, bütçe dostu avantajlarıyla A101 mağazalarında sizleri bekliyor.

Mutfaklara beyazın zarif dokunuşu: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta A101'e Beyaz Cam Ankastre geliyor - Sayfa 1

VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET

Fiyat: 279,990 TL

APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

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Mutfaklara beyazın zarif dokunuşu: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta A101'e Beyaz Cam Ankastre geliyor - Sayfa 2

IFFALCON 55” U65A UHD SMART GOOGLE TV

Fiyat: 21,999 TL

HI-LEVEL HL32QHLN-A14S 32” FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV

Fiyat: 8,999 TL

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Mutfaklara beyazın zarif dokunuşu: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta A101'e Beyaz Cam Ankastre geliyor - Sayfa 3

GOODWEST BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 9,999 TL

SAMSUNG 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 20,999 TL

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Mutfaklara beyazın zarif dokunuşu: 30 Temmuz-5 Ağustos'ta A101'e Beyaz Cam Ankastre geliyor - Sayfa 4

PİRANHA BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 599 TL

PİRANHA ASTRONOT LED PROJEKTÖR GECE LAMBASI

Fiyat: 749 TL

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