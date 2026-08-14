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MUTFAKLARA CAM ZARİFLİĞİ: ŞOK’A CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS)

ŞOK, 15-18 Ağustos tarihleri arasında mutfağına şıklık katmak isteyenler için hem siyah hem de beyaz renk seçenekleriyle gelen Cam Ankastre Seti satışa sunuyor. Modern tasarımı ve bütçe dostu fiyatıyla öne çıkan bu şık set, estetik görünümü ile mutfaklarda cam zarifliğini yaşatırken, kolay temizlenebilen pürüzsüz yüzeyleriyle de büyük kullanım kolaylığı sağlıyor. Evini yenileyenler ve çeyiz hazırlığı yapanlar için kaçırılmayacak bir fırsat!

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MUTFAKLARA CAM ZARİFLİĞİ: ŞOK’A CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS) - Sayfa 1

PAŞABAHÇE DESENLİ SU BARDAĞI 3’LÜ

Fiyat: 199 TL

PAŞABAHÇE CITY SÜRAHİ 2000 CC

Fiyat: 199 TL

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MUTFAKLARA CAM ZARİFLİĞİ: ŞOK’A CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS) - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SLEEPY SENSITIVE ISLAK BEBEK HAVLUSU 4X70 ADET

Fiyat: 99 TL

SENSODYNE DİŞ ETİ BAKIMI DİŞ FIRÇASI 1+1

Fiyat: 119 TL

SENSODYNE SAĞLIKLE BEYAZLIK DİŞ MACUNU 75 ML

Fiyat: 110 TL

DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML

Fiyat: 65 TL

YUMOŞ KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1200 ML

Fiyat: 159 TL

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MUTFAKLARA CAM ZARİFLİĞİ: ŞOK’A CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS) - Sayfa 3

ALPINA CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 8,799 TL

HASCEVHER 4 PARÇA ÇELİK CEZVE SETİ

Fiyat: 650 TL

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MUTFAKLARA CAM ZARİFLİĞİ: ŞOK’A CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS) - Sayfa 4

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

LG 75UT91006LA 4K ULTRA HD 75” 190 EKRAN UYDU ALICILI WEBOS SMART LED TV

Fiyat: 53,999 TL

LG 55QNED86T6A 4K ULTRA HD 55” 140 EKRAN WEBOS SMART QNED TV

Fiyat: 39,999 TL

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