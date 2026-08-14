MUTFAKLARA CAM ZARİFLİĞİ: ŞOK’A CAM ANKASTRE SET GELİYOR! (ŞOK 15-18 AĞUSTOS)
ŞOK, 15-18 Ağustos tarihleri arasında mutfağına şıklık katmak isteyenler için hem siyah hem de beyaz renk seçenekleriyle gelen Cam Ankastre Seti satışa sunuyor. Modern tasarımı ve bütçe dostu fiyatıyla öne çıkan bu şık set, estetik görünümü ile mutfaklarda cam zarifliğini yaşatırken, kolay temizlenebilen pürüzsüz yüzeyleriyle de büyük kullanım kolaylığı sağlıyor. Evini yenileyenler ve çeyiz hazırlığı yapanlar için kaçırılmayacak bir fırsat!
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
SLEEPY SENSITIVE ISLAK BEBEK HAVLUSU 4X70 ADET
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Fiyat: 119 TL
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Fiyat: 110 TL
DOMESTOS YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU FERAH GÜÇ 693 ML
Fiyat: 65 TL
YUMOŞ KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1200 ML
Fiyat: 159 TL
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LG 75UT91006LA 4K ULTRA HD 75” 190 EKRAN UYDU ALICILI WEBOS SMART LED TV
Fiyat: 53,999 TL
LG 55QNED86T6A 4K ULTRA HD 55” 140 EKRAN WEBOS SMART QNED TV
Fiyat: 39,999 TL