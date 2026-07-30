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Mutfaklara estetik ve hız getiren tasarım: Bugün A101’e Sinbo Cam Kettle geliyor!

A101, 30 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında mutfakta zaman kazandıracak harika bir küçük ev aleti sunuyor. Suyu saniyeler içinde kaynatan 1,8 litrelik Sinbo cam kettle, sağlıklı gövdesiyle öne çıkıyor. Özel mavi LED iç aydınlatmasıyla görsel bir hava sunan cihaz, paslanmaz çelik gizli rezistansıyla uzun ömürlü bir kullanım vaat ederek çay saatlerinizi keyifli kılmayı amaçlıyor.

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Mutfaklara estetik ve hız getiren tasarım: Bugün A101’e Sinbo Cam Kettle geliyor! - Sayfa 1

APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

VOLTA YIDE SEO3 MAX ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 39,990 TL

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Mutfaklara estetik ve hız getiren tasarım: Bugün A101’e Sinbo Cam Kettle geliyor! - Sayfa 2

ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 17,499 TL

ONVO 43VQ80F2FA 43” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 11,799 TL

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Mutfaklara estetik ve hız getiren tasarım: Bugün A101’e Sinbo Cam Kettle geliyor! - Sayfa 3

FLAVEL 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,499 TL

SAMSUNG 8 KG 1400 DEVİR ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 20,999 TL

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Mutfaklara estetik ve hız getiren tasarım: Bugün A101’e Sinbo Cam Kettle geliyor! - Sayfa 4

PİRANHA BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 599 TL

PİRANHA ASTRONOT LED PROJEKTÖR GECE LAMBASI

Fiyat: 749 TL

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