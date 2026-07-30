Mutfaklara estetik ve hız getiren tasarım: Bugün A101’e Sinbo Cam Kettle geliyor!
A101, 30 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında mutfakta zaman kazandıracak harika bir küçük ev aleti sunuyor. Suyu saniyeler içinde kaynatan 1,8 litrelik Sinbo cam kettle, sağlıklı gövdesiyle öne çıkıyor. Özel mavi LED iç aydınlatmasıyla görsel bir hava sunan cihaz, paslanmaz çelik gizli rezistansıyla uzun ömürlü bir kullanım vaat ederek çay saatlerinizi keyifli kılmayı amaçlıyor.
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