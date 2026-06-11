Mutfaklara geniş ve akıllı çözüm: BİM’den 17 Haziran Çarşamba Keysmart No-Frost Buzdolabı fırsatı!
Mutfaklara geniş ve akıllı çözüm: BİM’den 17 Haziran Çarşamba Keysmart No-Frost Buzdolabı fırsatı!
BİM, 17 Haziran Çarşamba günü evini yenilemek veya yeni ev kurmak isteyenler için Keysmart No-Frost buzdolabı modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Geniş iç hacmi ve şık tasarımıyla mutfaklara estetik bir görünüm kazandıran bu beyaz eşya, gıdalarınızı ilk günkü tazeliğinde korurken bütçenizi de yormuyor. Uzun ömürlü kullanım sunan teknik altyapısı ve peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla dikkat çeken bu buzdolabı, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir alternatif oluşturuyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 32.900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 23.500 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 16.500 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300
Fiyat: 19.900 TL
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