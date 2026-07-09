Mutfaklara güçlü emiş performansı: BİM'e 12 Temmuz Pazar Kumtel Aspiratör geliyor!
Mutfaklara güçlü emiş performansı: BİM'e 12 Temmuz Pazar Kumtel Aspiratör geliyor!
BİM 12 Temmuz Pazar günü mutfakta yemek kokularına kesin çözüm arayanların imdadına yetişiyor! Pratik kullanımıyla öne çıkan Kumtel sürgülü aspiratör, bu hafta cazip fiyatı ve ödeme kolaylıklarıyla raflardaki yerini alıyor. Yüksek emiş gücü ve kolayca temizlenebilen filtre detaylarıyla dikkat çeken bu fonksiyonel ürün, mutfağınızın havasını anında tazeliyor. Dolap altına uyumlu minimal tasarımıyla yer kaplamayan bu cihazı kaçırmamak için pazar günü erken saatlerde size en yakın mağazaya uğrayabilirsiniz.
TCL 55 İNÇ 4K QLED HDR GOOGLE TV 55T61C
Fiyat: 24.900 TL
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