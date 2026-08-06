Mutfaklara inci beyazı zarafeti: BİM’e 9-15 Ağustos Arası Emsan Bella Gusto Stand Mikser geliyor!
Göz alıcı inci beyazı rengi ve zarif tasarımıyla tezgahlara estetik katarken, 1500 Watt güçlü motoru ve 6 kademeli hız kontrolüyle en zorlu hamurları bile zahmetsizce yoğuran bu profesyonel mikser; hamur kancası, balon çırpıcısı ve karıştırıcı uçları sayesinde mutfakta harikalar yaratıyor. Sıçrama önleyici kapağıyla etrafı kirletmeden temiz bir çalışma alanı sunan bu yardımcı, tüm lezzetli tariflerinize şef dokunuşu katıyor. Profesyonel mutfak deneyimi sunan Emsan Bella Gusto stand mikser, kaçırılmayacak fiyatıyla 9 Ağustos Pazar ile 15 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında BİM'de...
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