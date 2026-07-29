Mutfaklara modern dokunuş: BİM’e 31 Temmuz-6 Ağustos’ta Mutfak Halısı geliyor!
Yemek yaparken saatlerce ayakta kalanlar için ekstra yumuşaklık sunan iki parçalı dot taban mutfak halısı, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında BİM ile zeminleri süslemeye geliyor. Biri 60x100 cm, diğeri ise 45x60 cm boyutlarında olan bu harika set, kaymaz dot taban yapısı sayesinde en hareketli anlarda bile zemine sıkıca tutunarak mutfakta tam güvenlik sağlıyor. Kolayca temizlenebilen, leke tutmayan ve çamaşır makinesinde yıkanabilen pratik yapısıyla dikkat çeken modern desenli bu halılar, mutfağınızın havasını anında değiştirerek şıklık katıyor.
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