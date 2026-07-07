Mutfaklara modern dokunuş: Şok’a 8 Temmuz Çarşamba Cam Ankastre Set geliyor!
Şok, ev yenileme ve çeyiz hazırlığı sürecindeki tüketiciler için, 8-14 Temmuz tarihleri arasında büyük bir kampanya dönemini başlatıyor. Şık tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle öne çıkan Alpina Cam Ankastre Set, bütçe dostu avantajlı fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alıyor. Beyaz eşya kategorisinde hanehalkı harcamalarını hafifletmeyi amaçlayan bu çoklu ürün kombinasyonu, modern mutfak dekorasyonuna uyum sağlayan estetik hatları ve yüksek enerji verimliliği sunan teknik yapısıyla evine hem kalite hem de ekonomi katmak isteyenlerin öncelikli tercihi oluyor.
POWER TUNING 12V AKÜ ONARIM HIZLI ŞARJ CİHAZI
Fiyat: 699 TL
POWER TUNING ARAÇ İÇİ YOL KAMERASI
Fiyat: 999 TL
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TERMO PİKNİK ÇANTASI 23 L
Fiyat: 179 TL
TERMO PİKNİK ÇANTASI SİLİNDİR MODEL 9 L
Fiyat: 149 TL
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