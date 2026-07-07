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  4. Mutfaklara modern dokunuş: Şok’a 8 Temmuz Çarşamba Cam Ankastre Set geliyor!

Mutfaklara modern dokunuş: Şok’a 8 Temmuz Çarşamba Cam Ankastre Set geliyor!

Şok, ev yenileme ve çeyiz hazırlığı sürecindeki tüketiciler için, 8-14 Temmuz tarihleri arasında büyük bir kampanya dönemini başlatıyor. Şık tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle öne çıkan Alpina Cam Ankastre Set, bütçe dostu avantajlı fiyat etiketleriyle raflardaki yerini alıyor. Beyaz eşya kategorisinde hanehalkı harcamalarını hafifletmeyi amaçlayan bu çoklu ürün kombinasyonu, modern mutfak dekorasyonuna uyum sağlayan estetik hatları ve yüksek enerji verimliliği sunan teknik yapısıyla evine hem kalite hem de ekonomi katmak isteyenlerin öncelikli tercihi oluyor.

Mutfaklara modern dokunuş: Şok’a 8 Temmuz Çarşamba Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 1

ALPİNA CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 7,999 TL

EMSAN CAM KETTLE

Fiyat: 999 TL

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Mutfaklara modern dokunuş: Şok’a 8 Temmuz Çarşamba Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 2

POWER TUNING 12V AKÜ ONARIM HIZLI ŞARJ CİHAZI

Fiyat: 699 TL

POWER TUNING ARAÇ İÇİ YOL KAMERASI

Fiyat: 999 TL

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Mutfaklara modern dokunuş: Şok’a 8 Temmuz Çarşamba Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 3

TERMO PİKNİK ÇANTASI 23 L

Fiyat: 179 TL

TERMO PİKNİK ÇANTASI SİLİNDİR MODEL 9 L

Fiyat: 149 TL

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Mutfaklara modern dokunuş: Şok’a 8 Temmuz Çarşamba Cam Ankastre Set geliyor! - Sayfa 4

RONALDO/MESSİ-MBAPPE FİGÜR 12 CM

Fiyat: 699 TL

ROOKIE LED IŞIKLI SCOOTER

Fiyat: 849 TL

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