Mutfaklara modern ve estetik dokunuş: BİM'e 12 Temmuz Pazar Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor!
Mutfaklara modern ve estetik dokunuş: BİM'e 12 Temmuz Pazar Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor!
BİM 12 Temmuz Pazar günü mutfağını yenilemek ve çeyiz alışverişi yapmak isteyenlere harika bir fırsat sunuyor! Kolay temizlenebilir yüzeyiyle öne çıkan Kumtel beyaz cam set üstü ocak, bu hafta avantajlı fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Modern tasarımı ve güvenli kullanım detaylarıyla yemek yapma deneyiminizi keyifli hale getirecek bu fonksiyonel ocak, mutfağınıza ferah bir hava katmaya geliyor. Kaliteyi ve estetiği uygun fiyatla sunan Kumtel cam ocak, sınırlı stoklarla tüm BİM mağazalarında!
TCL 55 İNÇ 4K QLED HDR GOOGLE TV 55T61C
Fiyat: 24.900 TL
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Fiyat: 31.900 TL
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