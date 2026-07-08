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  4. Mutfaklara modern ve estetik dokunuş: BİM'e 12 Temmuz Pazar Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor!

Mutfaklara modern ve estetik dokunuş: BİM'e 12 Temmuz Pazar Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor!

BİM 12 Temmuz Pazar günü mutfağını yenilemek ve çeyiz alışverişi yapmak isteyenlere harika bir fırsat sunuyor! Kolay temizlenebilir yüzeyiyle öne çıkan Kumtel beyaz cam set üstü ocak, bu hafta avantajlı fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Modern tasarımı ve güvenli kullanım detaylarıyla yemek yapma deneyiminizi keyifli hale getirecek bu fonksiyonel ocak, mutfağınıza ferah bir hava katmaya geliyor. Kaliteyi ve estetiği uygun fiyatla sunan Kumtel cam ocak, sınırlı stoklarla tüm BİM mağazalarında!

Mutfaklara modern ve estetik dokunuş: BİM'e 12 Temmuz Pazar Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor! - Sayfa 1

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Fiyat: 24.900 TL

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Mutfaklara modern ve estetik dokunuş: BİM'e 12 Temmuz Pazar Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor! - Sayfa 2
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Mutfaklara modern ve estetik dokunuş: BİM'e 12 Temmuz Pazar Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor! - Sayfa 3
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Mutfaklara modern ve estetik dokunuş: BİM'e 12 Temmuz Pazar Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak geliyor! - Sayfa 4

LG 55 İNÇ 4K ULTRA HD HDR10 NANOCELL SMART TV 55NANO80A6B

Fiyat: 31.900 TL

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