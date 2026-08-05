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Mutfaklara Paşabahçe kalitesi: Bugün Şok'a Paşabahçe Cam Ürünleri geliyor ∣ Son tarih 11 Ağustos!

Şok 5-11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve mutfakta düzen ile sağlığı bir arada sunan kaliteli Paşabahçe ürünlerinin müjdesi verildi. Gıdalarınızı ilk günkü tazeliğinde saklamanıza yardımcı olan cam kapaklı kavanozlar, sunumlarınıza estetik katacak şık kaseler ve mutfak düzeninin vazgeçilmezi olan kullanışlı saklama kabı çeşitleri cazip fiyatlarla raflara geliyor. Mutfaktaki tüm eksikleri tamamlayacak olan bu bütçe dostu cam ürünler, 5 Ağustos Çarşamba ile 11 Ağustos Salı tarihleri arasında Şok reyonlarında alıcılarını bekliyor.

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Mutfaklara Paşabahçe kalitesi: Bugün Şok'a Paşabahçe Cam Ürünleri geliyor ∣ Son tarih 11 Ağustos! - Sayfa 1

 

PAŞABAHÇE KARAMAN 3’LÜ SAKLAMA KABI

Fiyat: 125 TL

PAŞABAHÇE TOKIO KASE 3’LÜ 12 CM

Fiyat: 125 TL

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Mutfaklara Paşabahçe kalitesi: Bugün Şok'a Paşabahçe Cam Ürünleri geliyor ∣ Son tarih 11 Ağustos! - Sayfa 2

LÜKS KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 1,490 TL

PLAJ/PİKNİK SANDALYESİ

Fiyat: 349 TL

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Mutfaklara Paşabahçe kalitesi: Bugün Şok'a Paşabahçe Cam Ürünleri geliyor ∣ Son tarih 11 Ağustos! - Sayfa 3

DAILY PERFECTION ŞAMPUAN 700 ML+SAÇ KREMİ 400 ML

Fiyat: 199 TL

BEE BEAUTY DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 500 ML

Fiyat: 129 TL

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Mutfaklara Paşabahçe kalitesi: Bugün Şok'a Paşabahçe Cam Ürünleri geliyor ∣ Son tarih 11 Ağustos! - Sayfa 4

CALVE RANCH SOS/CHEDDAR SOS/BARBEKÜ SOS 235 ML

Fiyat: 75 TL

GİMY LİMONATA/KARADUT AROMALI ŞALGAM 1 L

Fiyat: 54,90 TL

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