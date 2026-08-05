Mutfaklara Paşabahçe kalitesi: Bugün Şok'a Paşabahçe Cam Ürünleri geliyor ∣ Son tarih 11 Ağustos!
Şok 5-11 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve mutfakta düzen ile sağlığı bir arada sunan kaliteli Paşabahçe ürünlerinin müjdesi verildi. Gıdalarınızı ilk günkü tazeliğinde saklamanıza yardımcı olan cam kapaklı kavanozlar, sunumlarınıza estetik katacak şık kaseler ve mutfak düzeninin vazgeçilmezi olan kullanışlı saklama kabı çeşitleri cazip fiyatlarla raflara geliyor. Mutfaktaki tüm eksikleri tamamlayacak olan bu bütçe dostu cam ürünler, 5 Ağustos Çarşamba ile 11 Ağustos Salı tarihleri arasında Şok reyonlarında alıcılarını bekliyor.
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PAŞABAHÇE KARAMAN 3’LÜ SAKLAMA KABI
Fiyat: 125 TL
PAŞABAHÇE TOKIO KASE 3’LÜ 12 CM
Fiyat: 125 TL
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DAILY PERFECTION ŞAMPUAN 700 ML+SAÇ KREMİ 400 ML
Fiyat: 199 TL
BEE BEAUTY DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 500 ML
Fiyat: 129 TL
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