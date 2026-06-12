Mutfaklara şef dokunuşu: A101’den 18 Haziran Perşembe Tefal Döküm Izgara Tava fırsatı!
A101, 18 Haziran Perşembe günü mutfakta profesyonel lezzetler yakalamak isteyenler için Tefal Selection serisi döküm ızgara tava modelini aktüel kataloğuna ekliyor. Isıyı yüzeye eşit dağıtan döküm yapısıyla et, tavuk ve sebze pişiriminde tam kıvamında sonuçlar veren bu tava, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor. Yapışmaz iç yüzey kaplaması sayesinde kolayca temizlenebilen estetik tasarımlı bu mutfak ürünü, peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor. Bu yüksek kaliteli döküm tava, Perşembe gününden itibaren mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.
REWOLT RSX4 125 CC MAXI SCOOTER
Fiyat: 59,990 TL
KİWİ ARAÇ İÇİ TAŞINABİLİR BUZDOLABI
Fiyat: 14,999 TL
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KİWİ RONDO DOĞRAYICI
Fiyat: 999 TL
HOMEND MIXFRESH 7026H KİŞİSEL SMOOTHIE BLENDER
Fiyat: 1,499 TL
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