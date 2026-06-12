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  4. Mutfaklara şef dokunuşu: A101’den 18 Haziran Perşembe Tefal Döküm Izgara Tava fırsatı!

Mutfaklara şef dokunuşu: A101’den 18 Haziran Perşembe Tefal Döküm Izgara Tava fırsatı!

A101, 18 Haziran Perşembe günü mutfakta profesyonel lezzetler yakalamak isteyenler için Tefal Selection serisi döküm ızgara tava modelini aktüel kataloğuna ekliyor. Isıyı yüzeye eşit dağıtan döküm yapısıyla et, tavuk ve sebze pişiriminde tam kıvamında sonuçlar veren bu tava, dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor. Yapışmaz iç yüzey kaplaması sayesinde kolayca temizlenebilen estetik tasarımlı bu mutfak ürünü, peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla raflardaki yerini alıyor. Bu yüksek kaliteli döküm tava, Perşembe gününden itibaren mağazalarda yeni sahiplerini arıyor.

Mutfaklara şef dokunuşu: A101’den 18 Haziran Perşembe Tefal Döküm Izgara Tava fırsatı! - Sayfa 1

REWOLT RSX4 125 CC MAXI SCOOTER

Fiyat: 59,990 TL

KİWİ ARAÇ İÇİ TAŞINABİLİR BUZDOLABI

Fiyat: 14,999 TL

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Mutfaklara şef dokunuşu: A101’den 18 Haziran Perşembe Tefal Döküm Izgara Tava fırsatı! - Sayfa 2

BOOD ÇOCUK FOTOĞRAF MAKİNESİ

Fiyat: 699 TL

INFINIX SMART WWATCH 3 AKILLI SAAT

Fiyat: 749 TL

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Mutfaklara şef dokunuşu: A101’den 18 Haziran Perşembe Tefal Döküm Izgara Tava fırsatı! - Sayfa 3

KİWİ RONDO DOĞRAYICI

Fiyat: 999 TL

HOMEND MIXFRESH 7026H KİŞİSEL SMOOTHIE BLENDER

Fiyat: 1,499 TL

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Mutfaklara şef dokunuşu: A101’den 18 Haziran Perşembe Tefal Döküm Izgara Tava fırsatı! - Sayfa 4

OYUNCAK ELLY’S MUTFAK SETİ

Fiyat: 289 TL

OYUNCAK SÜRTMELİ İTFAİYE ARAÇLARI

Fiyat: 229 TL

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