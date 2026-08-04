Mutfaklara teknolojik dokunuş: 12-18 Ağustos arası BİM'e No Frost Buzdolabı çeşitleri geliyor!
Mutfakların en büyük ihtiyacını modern teknolojiyle buluşturan ve yiyeceklerinizi ilk günkü tazeliğinde saklayarak israfın önüne geçen geniş iç hacimli no frost buzdolabı çeşitleri, şık tasarımları ve yüksek enerji tasarrufu özellikleriyle ev ekonomisine uzun vadede harika bir katkı sağlıyor. Yiyecekleri karlanma yapmadan güvenle koruyan bu beyaz eşya modelleri, bütçe dostu fiyat avantajlarıyla 12 Ağustos Çarşamba ile 18 Ağustos Salı tarihleri arasında BİM mağazalarında alıcılarını bekliyor.
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