Mutfaklara zarafet geliyor: BİM’e 3 Temmuz Cuma Kumtel Turbo Cam Ankastre Set geliyor!
Mutfaklara zarafet geliyor: BİM’e 3 Temmuz Cuma Kumtel Turbo Cam Ankastre Set geliyor!
BİM’e 3 Temmuz Cuma günü Kumtel cam ankastre set geliyor. BİM’in yeni aktüel döneminde hem beyaz turbo cam ankastre set hem de siyah turbo cam ankastre set tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Mutfak dekorasyonuna modern bir dokunuş katacak olan bu şık tasarımlı ürünler, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla raflardaki yerini alacak. Yüksek performanslı pişirme özellikleriyle mutfaktaki işleri kolaylaştıran turbo setler, bütçe dostu ödeme kolaylığıyla dikkat çekiyor.
DİJİTSU 55 İNÇ 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55DQ4000
Fiyat: 21.500 TL
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STRONG 43 İNÇ WHALEOS 10 FULL HD TV ST43EW4000F
Fiyat: 11.750 TL
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